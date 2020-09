Karrieregespräch am Telefon–live und persönlich

Team Karrieretag der FH startet am 29. Oktober zweite Auflage der Career Calls

brilon-totallokal: Am Donnerstag, 29. Oktober 2020, gehen die Career Calls in eine zweite Runde. Nach vorheriger Anmeldung rufen Unternehmen potenzielle Job-Kandidat*innen für ein persönliches Kennenlerngespräch an. 45 Unternehmen machen mit. Es sind noch einige Termine frei.Dabeiseinlohnt sich!

Das Team Karrieretag der Fachhochschule Südwestfalen bietet Studierenden, Schüler*innen und Jobsuchenden erneut die Möglichkeit, attraktive Unternehmen persönlich kennenzulernen. Zwar nicht im „analogen“ Gespräch am Messestand –das ist Corona-bedingt zurzeit nur schwer umsetzbar –aber dennoch in Echtzeit und persönlich am Telefon. Namhafte Unternehmen aus der Agrar-und Lebensmittelbranche oder aus den Bereichen IT, Maschinenbau und Wirtschaft nehmen sich Zeit für Telefonate. Darunter große Namen wie Grohe, Hipp, Claas oder Raiffeisen. Ob auf der Suche nach einem Ausbildungsplatz, einer Praktikumsstelle, Themen für Projekt-und Abschlussarbeiten oder Jobs –für jeden Bedarfist etwas im Angebot. Außerdem beraten Mitarbeiter*innen über SAP-Onlinekurse (erp4students) sowie der Techniker Krankenkasse telefonisch über ihre Angebote.

Die Teilnahme an den Career Calls ist kostenlos. Anmelden können sich alle Interessierten. Wichtig: Für persönliche Gespräche mit den Unternehmen der Wahl muss jeweils eine eigenständige Anmeldung erfolgen. Wie das genau funktioniert, ist auf der Website unterwww.fh-swf.de/cms/cc2beschrieben. Jeder angemeldeten Teilnehmerin/jedem angemeldeten Teilnehmer wird im Anschluss ein Zeitraum genannt, an dem er am Dienstag, 29. Oktober 2020, telefonisch erreichbar sein sollte. Vertreter*innen der Unternehmen rufen Interessierte an diesem Tag zum festgelegten Zeitpunkt an. Das Team Karrieretag wünscht allen Beteiligten viel Erfolg.

Quelle: Fachhochschule Südwestfalen

Bericht : brilon-totallokal.de - Ihr Nachrichtenmagazin aus Brilon