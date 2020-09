Winterlicher Biergenuss

Herzhaft-malziges Geschmackserlebnis mit Warsteiner Winter

brilon-totallokal: Vorfreude ist die schönste Freude: Passend zur kalten Jahreszeit bringt die familiengeführte Brauerei die saisonale Bierspezialität Warsteiner Winter in den Handel und die Gastronomie. Mit herzhaft-malzigem und vollmundigem Geschmack ist das charaktervolle Bier der perfekte Begleiter an kurzen Wintertagen. Die Spezialität ist in Handel und Gastronomie ab Ende September erhältlich und nur so lange der Vorrat reicht.

Die würzige Bierspezialität Warsteiner Winter überzeugt durch einen ausgewogenen Malzcharakter und dezenten Hopfeneindruck, die für den winterlich, vollmundigen Geschmack sorgen. Das herzhaft-malzige Bier zeichnet sich durch seinen hohen Stammwürzegehalt von 13,5 Prozent aus und enthält 5,6 Volumenprozent Alkohol. „Um den möglichen Verzehrzeitraum zu vergrößern, haben wir unsere saisonale Bierspezialität einem Relaunch unterzogen. Neben dem neuen Produktnamen wurden modernere Etiketten mit winterlichen Elementen designt“, sagt Marcus Wendel, Marketing Director der Warsteiner Gruppe. „Mit der Einführung von Warsteiner Winter bieten wir ein saisonales Bier mit vollmundigem Geschmack für gemütliche Stunden am Kamin an.“