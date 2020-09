Ausverkauftes Konzert „WasserKlangWelten“ begeisterte

„Alles nur Mögliche bewegen, um die Kultur zu erhalten“

brilon-totallokal: Ein ganz besonderes Konzert in einer außergewöhnlichen Zeit bot sich den Besuchern am Samstag, 19. September 2020, in der durch die Corana bedingten Auflagen schnell ausverkauften Evangelischen Stadtkirche in Brilon im Rahmen des „Spirituellen Sommers“. Die MusikerInnen vom „Ensemble Santiago“ waren glücklich, vor dem begeisterten Publikum spielen zu dürfen.

Zum Thema „WasserKlangWelten“ erklang mit Hilfe weltmusikalischer Elemente Musik, die für das Wasser komponiert oder durch das Wasser inspiriert wurde. Klänge der Renaissance- und Barockzeit, spanische und südamerikanische Tänze, sowie sehnsuchtsvolle Balladen ließen die Besucher für rund 90 Minuten in eine andere Welt eintauchen.

Das Konzert wurde von BWT „Brilon Kultour“ veranstaltet und von der Ev. Stadtkirche Brilon und dem Kulturministerium NRW unterstützt. „Damit die Kultur erhalten bleibt, bewegen wir in dieser schwierigen Zeit alles nur Mögliche. Das wir auf dem richtigen Weg sind und sich der Aufwand lohnt, zeigt die Resonanz“, bilanziert Thomas Mester, Leiter von „Brilon Kultour“.

Foto: Das „Ensemble Santiago“ begeisterte in der ausverkauften Evangelischen Stadtkirche.

Quelle & Fotorechte: Thomas Mester/BWT “Brilon Kultour“

