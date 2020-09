Ludwig Schulte aus Sundern führt weiter die CDU-Kreistagsfraktion.

Mit großer Mehrheit wählten die Mitglieder Ludwig Schulte erneut zu ihrem Fraktions-vorsitzenden.

brilon-totallokal: Die Christdemokraten im Hochsauerlandkreis habensich im Kreishauszuihrerkonstitu-ierenden Fraktionssitzunggetroffen. 26 Sitze konnte die CDUbei der Kommunalwahl für sich gewinnen. 10neue Mitglieder tragen dazu bei, dass die Fraktion jünger und weiblicher geworden ist.

Der Kreisvorsitzende Matthias Kerkhoff MdL gratulierte und stellte heraus: „Ludwig Schulte wird für Kontinuität in der Fraktion sorgen und die alten und neuen Fraktions-mitglieder zusammenbringen.“

Als Stellvertreter des Fraktionsvorsitzenden wählten die Mitglieder: Eberhard Fisch (Bri-lon), Dr. BerndSchulte (Meschede)und Klaus Schulte (Eslohe).

Für die Position der ersten stellvertretenden Landrätin nominierte die Kreistagsfraktion Hiltrud Schmidt(Olsberg). Die Nominierung der weiteren stellvertretenden Landrätin fiel auf Marie-Theres Schennen (Arnsberg). Die Wahl der drei stellvertretenden Landrä-te/innen findet in der konstituierenden Kreistagssitzung am 6. November 2020 in Olsberg statt.

