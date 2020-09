48. Reitturnier des Reit-und-Fahrvereins Brilon und Umgebung e.V.

Am 29. und 30. August 2020 fand das 48. Reitturnier des Briloner Reitvereins auf der Reitanlage Witthaut statt. Turnierleiterin war Rabea Keseberg.

brilon-totallokal: Ursprünglich hatte der Reitverein ein Dressurturnier im Mai und ein Springturnier im Juli geplant. Diese Turniere mussten wegen der Corona-Pandemie abgesagt werden. Unter strenger Einhaltung der Hygiene- und Infektionsschutzregeln konnte nun am 29. und 30.08.2020 ein Reitturnier in abgespeckter Form durchgeführt werden. Zuschauer waren nur in sehr begrenzter Anzahl erlaubt. Deswegen wurde über das Reitturnier vorher nicht in der Presse informiert.

Da wegen Corona viele Reitturniere abgesagt wurden, war die Nachfrage unter den Reiterinnen und Reitern sehr groß. Die Startplätze für die meisten Dressur- und Springprüfungen waren innerhalb kürzester Zeit belegt.

Am Samstag gab es Dressurprüfungen von der E-Dressur bis zur M-Dressur. Am Sonntag fanden die Springprüfungen vom E-Springen bis zum M-Springen statt.

Siegerin der Dressurprüfung in der Klassse L war Hanna Rüther auf Royal Sensation; Siegerin der Dressurprüfung der Klasse M war Kim Brinkmöller auf Sun Beam, beide vom Reit- und Fahrverein Brilon.

Siegerin der Springprüfung in der Klasse M war Meike Brünger vom Reitverein Osttönnen auf Danjou 2 in Abteilung I und Jörg Becker vom Reitverein Sachsenhausen auf Corenne in Abteilung II.

In der M-Prüfung siegte Manuel Schwarzenberg vom Reitverein Hövelhof auf Balcou.

Bild 1: Rabea Keseberg auf Warinja in dem Springen der Klasse A**.

Bild 2: Kim Brinkmöller auf Sun Beam bei der Siegerrunde der M-Dressur.

Fotos: privat

Quelle: Antonia Wiegelmann – Reit- und Fahrvereins Brilon und Umgebung e.V.

Bericht : brilon-totallokal.de - Ihr Nachrichtenmagazin aus Brilon