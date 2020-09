Sehen und gesehen werden – eine Frage der Sicherheit

DEKRA unterstützt wieder die bundesweite Aktion „Licht-Test“ im Oktober

Jeder dritte tödliche Unfall passiert bei Dämmerung oder Dunkelheit

HU-Bilanz: Mehr als ein Viertel der Pkw hat Mängel in Sachen Licht

Verkehrssicherheitsaktion läuft seit mehr als 60 Jahren

brilon-totallokal: Sehen und gesehen werden: Beides ist sehr wichtig für die Sicherheit beim Autofahren. Jeder dritte tödliche Unfall in Deutschland passiert in der Dämmerung oder bei Dunkelheit. Der Oktober ist seit mehr als 60 Jahren der traditionelle Licht-Test-Monat. Auch in diesem Jahr beteiligen sich die DEKRA Niederlassungen bundesweit an der kostenlosen Aktion. Sie bieten im Oktober, ebenso wie die Meisterbetriebe der Kfz-Innungen und andere Partner, einen Gratis-Check der Beleuchtungseinrichtungen an.

Dabei werden acht Bestandteile der Fahrzeugbeleuchtung überprüft – vom Fern- und Abblendlicht über Nebelschlussleuchte und Warnblinkanlage bis zu den Bremsleuchten.

„Jetzt im Herbst und im Winter findet ein großer Teil des Straßenverkehrs in der Dämmerung oder im Dunkeln statt, gerade bei den Berufspendlern. Da ist es eine grundlegende Frage der Sicherheit, ob die Beleuchtung einwandfrei funktioniert, ob ich also gut sehen kann und für andere gut zu sehen bin“, so Guido Kutschera, Vorsitzender der Geschäftsführung der DEKRA Automobil GmbH. „Und wir sehen regelmäßig an den Mängeln bei der Hauptuntersuchung, dass in diesem Bereich noch viel Luft nach oben ist.“

Mehr als ein Viertel aller Pkw, die in Deutschland zur Hauptuntersuchung kommen, haben Mängel an lichttechnischen Einrichtungen. Der Anteil hat 2019 gegenüber 2018 wieder zugenommen. „Das zeigt, wie wichtig es nach wie vor ist, die Fahrzeughalter für das Problem zu sensibilisieren. Deshalb unterstützt DEKRA die Aktion ‚Licht-Test‘ auch in diesem Jahr bundesweit und flächendeckend“, so Kutschera. „Nicht umsonst stehen wir seit mehr als 90 Jahren für Sicherheit.“

