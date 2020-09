Straßenbauarbeiten in Willingen

Umleitung und Haltestellensperrungen auf der Linie R48

brilon-totallokal: Am Montag, 28. September 2020 beginnen die Straßenbauarbeiten an der B251 in Willingen. Der Abschnitt zwischen der Waldecker Straße und der Alten Kirchstraße muss dafür bis voraussichtlich Freitag, 02. Oktober 2020 gesperrt werden. Dadurch ergeben sich Umleitungen und Haltestellensperrungen im Linienverkehr.

Ab kommenden Montag muss die Linie R48 Winterberg –Düdinghausen –Willingen aufgrund der Bauarbeiten eine Umleitung fahren. Daher können die Haltestellen „Willingen, Rathaus“und „Willingen, Alte Post“ von der Linie R48 nicht bedient werden.

Kostenlose elektronische Fahrplanauskünfte gibt es unter 0 800 3 / 50 40 30. Personenbediente Auskunft erteilt die Schlaue Nummer im HSK unter 0 180 6 / 50 40 30 für 20 ct/Anruf im Festnetz, Mobilfunk max. 60 ct/Anruf.

Quelle: RLG

