Bruchhausen: Forstarbeiten für neuen „Sinnesgarten“

Ein neuer Ort zum Wohlfühlen und Aktivwerden entsteht in Bruchhausen

brilon-totallokal: In den kommenden Tagen starten die Arbeiten für das LEADER-Projekt „Kneipp’scher Sinnesgarten Bruchhausen“. Der Sinnesgarten soll rund um das Wasserrad in der Straße „Am Istenberg“ hergerichtet werden und ein Kraftort sein, an dem Einheimische und Besucher an einzelnen Stationen mit ihren verschiedenen Sinnen neue Kraft tanken können.

Vor der eigentlichen Umsetzung des Projektes müssen zunächst Forstarbeiten durchgeführt werden. Diese beginnen voraussichtlich am Donnerstag, 1. Oktober, und dauern mehrere Tage. Während dieser Zeit muss der Bereich für Spaziergänger gesperrt werden. Auch kurzzeitige Sperrungen in den Straßen „Am Istenberg“ und „Am Medebach“ sind möglich. Die Stadt Olsberg bittet alle Verkehrsteilnehmer um Verständnis.

Quelle: Stadt Olsberg

Bericht : brilon-totallokal.de - Ihr Nachrichtenmagazin aus Brilon