Lions Club Olsberg-Bestwig: Marc Strehl ist neuer Präsident

Der Lions Club Olsberg-Bestwig hat einen neuen Präsidenten

brilon-totallokal: Marc Strehl übernahm die Leitung des heimischen Lions Clubs von seiner Vorgängerin Eva Schmidt. Neuer Vizepräsident ist Rainer Müller. Bedingt durch die Einschränkungen der Corona-Pandemie fand die jährliche Ämterübergabe diesmal im kleinen Rahmen statt.

Zum Motto seiner Präsidentschaft hat Marc Strehl „Unsere Sinne – die Fenster zur Welt“ gewählt. Unter verschiedensten Aspekten werden die heimischen Lions dieses Thema beleuchten: Reize für die Gesundheit auf dem Olsberger Kneipp AktivWeg gehören ebenso dazu wie eine akustische Reise mit der „Lautsprecher-Ikone“ Joachim Gerhard oder das Schulen von Sprechen, Hören und Gedankensinn.

Neben den Sinnen steht aber auch das Machen beim Lions Club Olsberg-Bestwig im Zentrum – gemäß dem Motto „We serve – wir dienen“, das sich die weltweite Lions-Organisation gegeben hat. Denn in diesem Herbst werden die Lions aus Olsberg und Bestwig wieder ihren beliebten Adventskalender verkaufen – und zwar ab Anfang November. Grund zur Freude haben dabei nicht nur die Gewinner der attraktiven und hochwertigen Preise, die sich hinter den 24 „Türchen“ des Adventskalenders verstecken: „Mit dem Reinerlös fördern wir eine Fülle von sozialen, kulturellen und gemeinnützigen Projekten – vor allem solche, die Kindern und Jugendlichen zugutekommen“, so der neue Clubpräsident Marc Strehl.

Zeitgleich mit dem Kalenderverkauf führen die Lions in Olsberg und Bestwig auch eine Sammelaktion durch, in der alte, nicht mehr benötigte Hörgeräte abgegeben werden können. Pro Hörgerät zahlt eine Recycling-Firma dann an den Club einen Festpreis – dieses Geld wollen die heimischen Lions für soziale Zwecke einsetzen.

Bild: Marc Strehl ist neuer Präsident des Lions Clubs Olsberg-Bestwig. Er übernahm turnusmäßig die Clubleitung von seiner Vorgängerin Eva Schmidt.

Bildnachweis: Lions Club Olsberg-Bestwig

Quelle: Lions Club Olsberg-Bestwig

Bericht : brilon-totallokal.de - Ihr Nachrichtenmagazin aus Brilon