Trainerpaar der Tanzsportgemeinschaft steckt 8 Monate in Peru fest

Quarantäne stellt Verein vor große Herausforderungen

brilon-totallokal: Es ist ein großes Hallo und Herzlich willkommen zurück, als Fred und Norma Hendrikx nach mehr als 8 Monaten zum ersten Mal wieder die Trainingsräume der Tanzsportgemeinschaft Brilon betreten.

Normalerweise müssen die Paartänzer nur drei Monate auf das beliebte Trainerpaar verzichten. Die ersten Wochen eines neuen Jahres verbringen die beiden immer in Norma´s Heimat Peru. Doch in diesem Jahr, dem Corona Jahr, war alles anders. Eigentlich wollten Hendrikx Ende März zurück ins Sauerland kommen, doch da hatte die Pandemie die Welt schon fest im Griff. Bereits am 16.März schloss die peruanische Regierung die Grenzen und eine Ausreise war nicht mehr möglich. Der nationale Notstand wurde ausgerufen und es gab in Peru sehr strenge Corona Verhaltensregeln. Beispielsweise durfte nur ein Angehöriger eines Haushalts, zeitweise nach Geschlechtern getrennt, das Haus mit MNS verlassen, um Lebensmittel einzukaufen, sowie eine Bank oder Apotheke aufzusuchen. Dies wurde vom Militär ebenso streng kontrolliert wie die nächtlichen Ausgangssperren und Familienzusammenkünfte.

Nach den langen Wochen des Lock Down konnte in Brilon der Tanzbetrieb Anfang Juni, natürlich mit strengem Hygienekonzept, wiederaufgenommen werden. Beim Disco Fox und Line Dance lief das vollkommen problemlos. Trainer und Tänzer zeigten Verständnis und arbeiteten beim Umsetzten der geltenden Vorschriften sehr gut mit. Unsere Paartanztrainer waren allerdings noch in Peru. Ohne Trainer eigentlich kein Training. Dankenswerterweise waren die vereinseigenen Übungsleiter alle bereit, die Vertretung für Hendrikxs auf unbestimmte Zeit weiter zu übernehmen. Die Übungsleiter kommen aus den eigenen Reihen und vertreten die Trainer während des sonst dreimonatigen Urlaubs. Auf diese Aufgabe werden sie von Fred Hendriks intensiv vorbereitet. Vielen Stunden investieren alle Beteiligten, damit das Trainingsangebot nicht ausfallen muss und alle Standart-und Lateintänzer bestmöglich betreut werden können. Keine Selbstverständlichkeit und ein Alleinstellungsmerkmal der TSG Brilon. Und so wurde in den Sommermonaten in allen Gruppen bereits gelerntes weiter vertieft und gefestigt. Immer verbunden mit der Hoffnung auf eine baldige, gesunde Rückkehr von Fred und Norma Hendrikxs.

Diese mussten in Peru etliche Flugausfälle hinnehmen. Immer wieder verschob sich die Ausreise, da das Land von der Pandemie mittlerweile stark betroffen war. Insgesamt dreizehn Mal füllte das Ehepaar notwendige Papiere aus, bis sie es endlich soweit war und sie im Flugzeug nach Madrid saßen. Von dort ging es weiter nach Eindhoven und dann per Auto zurück ins Sauerland. Im Gepäck hatten beide einen aktuellen, negativen SARS Covid 19 Test. Der Vorstand der TSG Brilon ist sehr glücklich darüber, dass diese ohnehin schwierige Zeit von allen Paartänzern so gut mitgetragen wurde und niemand den Verein verlassen hat. Dafür ein herzlicher Dank an alle Tänzer.

Alle Interessierten, die das Tanzen kennen lernen und ausprobieren möchten, sollten sich Donnerstag, den 29.10. vormerken. Um 19 Uhr startet ein neuer Workshop. Gezeigt werden unter anderem erste Schritte im langsamen Walzer, Tango und Cha cha cha. Der Workshop umfasst 8 Termin a 60 Minuten und kostet pro Person 30 Euro, zahlbar am ersten Abend. Mitte Dezember können die Teilnehmer entscheiden, ob sie in der TSG weitertanzen möchten. Trainiert wird in der Bahnhofstraße 42 in Brilon. Beim Betreten und Verlassen der Trainingsstätte ist ein Mund-Nasen-Schutz zu tragen. Beim Tanzen kann dieser abgelegt werden. Da die Plätze begrenzt sind, ist eine Anmeldung beim 1. Vorsitzenden Frank Schlag unter [email protected] oder 0171 5294552 erforderlich.

Quelle: Christine Kraft . TSG-Brilon

Bericht : brilon-totallokal.de - Ihr Nachrichtenmagazin aus Brilon