Ferienkurse bei der VHS BMO

Roboter-Workshop, Tastschreiben und Freies Zeichnen

brilon-totallokal: In den Herbstferien bietet die VHS in Brilon drei Ferienkurse für Kinder an. Im Roboter-Workshop von Montag, den 12.10.2020, bis Donnerstag, den 15.10.2020, entwerfen und bauen Kinder ab zehn Jahren einen Roboter mit Fischertechnik-Baukästen. Am Ende können die Roboter den Eltern präsentiert werden.

In der zweiten Ferienwoche (19.-23. Oktober) können Kinder von acht bis zwölf Jahren das „10-Finger-Tastschreiben“ am Computer erlernen. Ebenfalls an die Zielgruppe von acht bis zwölf Jahren richtet sich das Angebot „Freies Zeichnen mit dem Kohlestift“. Hier lernen die teilnehmenden Kinder an fünf Vormittagen, mit dem Kohlestift zu zeichnen, zu schattieren und zu wischen. Nähere Infos und Anmeldungen in der VHS-Geschäftsstelle Brilon, Tel.: 02961 6416, per E-Mail: [email protected] oder unter: www.vhs-bmo.de.

In Olsberg bietet die VHS BMO in Kooperation mit dem Kath. Familienzentrum St. Martin am Freitag, den 23.10.2020, ein Vater-Kind-Angebot an. Kinder ab fünf Jahren können zusammen mit ihren Vätern ein Gesicht in einen Kürbis schnitzen. Weitere Informationen erhalten Sie bei der VHS-Geschäftsstelle in Olsberg (02962 3080) oder unter www.vhs-bmo.de. Anmeldungen sind aus organisatorischen Gründen ausschließlich über die Kita möglich (02962 2165).

