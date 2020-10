Kurs zu Bibel und Theologie

Die Bibel – manchmal fremd und irgendwie faszinierend.

brilon-totallokal: Was hat sie uns heute zu sagen? Mit dieser Frage beschäftigt sich ein Seminar der Evangelischen Frauenhilfe in Westfalen in Kooperation mit der Evangelischen Bildungsstätte für Diakonie und Gemeinde, BETHEL. Unter dem Titel „Basismodul Bibel und Theologie“ findet unter Leitung von Pfarrerin Lindtraut Belthle-Drury und Diakon Niklas Kreppel das Seminar vom 26. bis 28. November 2020 in der Tagungsstätte Soest statt. Dabei lernen berufliche und ehrenamtliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Diakonie und Kirche anhand ausgewählter Texte aus dem Alten und Neuen Testament zentrale Glaubensinhalte kennen und erarbeiten biblische Zugänge zu diakonischem Handeln. Dieses Basismodul ist Teil des 6teiligen Basiskurs Kirche und Diakonie, die auch einzeln belegt werden können. Die Kosten betragen ohne Übernachtung 126 €.

Information und Anmeldung bei: Evangelische Frauenhilfe in Westfalen e.V., Postfach 13 61, 59473 Soest, Telefon: 02921 371-204, e-Mail: [email protected], www.frauenhilfe-bildung.de

