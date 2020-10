Nur wenige Plätze frei beim Eltern-Kind-Kochkurs in den Herbstferien

Viele Köche verderben den Brei? Ganz im Gegenteil!

brilon-totallokal: Gemeinsam mit dem Kind Gemüse schnibbeln, den Kochlöffel schwingen und in einer kleinen Kochgruppe mit Groß und Klein leckere Gerichte zaubern – das bietet der Eltern-Kind-Kochkurs der Evangelischen Frauenhilfe in Westfalen im Herbst an. Diese Jahreszeit lädt mit ihrem bunten Angebot besonders zum gesunden Kochen ein. Elternteile mit Kindern im Grundschulalter können einen der Termine auswählen und sich auf drei Stunden in der LeibSeeleKüche in Soest freuen. Es sind nur noch wenige Plätze frei.

Hauswirtschaftsmeisterin Ulrike Bracht freut sich auf Eltern mit Kindern von Montag, 19. Oktober, bis Mittwoch, 21. Oktober 2020, täglich von 15:30 Uhr bis 18:30 Uhr. Eine Lebensmittelumlage in Höhe von 5 € pro Elternteil und einem Kind ist am Veranstaltungstag bar zu entrichten. Der Kochkurs wird unterstützt durch die Deutsche Postcode-Lotterie. Weitere Information und Anmeldung bei: Evangelische Frauenhilfe in Westfalen e.V., Postfach 13 61, 59473 Soest, Telefon: 02921 371-204, e-Mail: [email protected], www.frauenhilfe-bildung.de

Quelle: Evangelische Frauenhilfe in Westfalen e.V.

Bericht : brilon-totallokal.de - Ihr Nachrichtenmagazin aus Brilon