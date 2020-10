Corona-Virus: Keine Neuinfizierung, 3 Genesene, 2 stationär

Ein Bestätigter Fall in der Realschule Hüsten

brilon-totallokal: Im Hochsauerlandkreis gibt es am Freitag, 2. Oktober, 9 Uhr, keine Neuinfizierten und drei Genesene im Vergleich zum Vortag. In der Statistik sind damit 21 Infizierte, 850 Genesene sowie 19 Sterbefälle in Verbindung mit einer Corona-Infektion. Stationär werden zwei Personen behandelt. Die Zahl aller bestätigten Infizierten beträgt 890.

Noch nicht in der heutigen Statistik enthalten, ist ein bestätigter Fall eines Schülers in der Realschule Hüsten. Das Fallmanagement des Gesundheitsamtes ermittelt derzeit die Kontaktpersonen und nimmt Verbindung mit ihnen auf.

Die Infizierten verteilen sich insgesamt auf die Städte

Arnsberg (9),

Brilon (1),

Eslohe (1),

Marsberg (1),

Medebach (1),

Meschede (2),

Schmallenberg (5) und

Sundern (1).

