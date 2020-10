Hexen, Henker und Historie – Oktoberführung durch die Stadtgeschichte

Am 9. Oktober laden der Briloner Heimatbund – Semper Idem e.V. und das Museum Haus Hövener Interessierte wieder zu der Themenführung „Hexen, Henker und Historie“ ein. Die Stadtführergilde freut sich auf den Start mit Gästen von Nah und Fern.

brilon-totallokal: Die dunklere Jahreszeit lädt wieder dazu ein, die Geschichten der sogenannten späten Briloner Hexenprozesse zu entdecken. Elke Bertulis, Mitglied der Stadtführergilde des Heimatbundes, nimmt interessierte Gäste gerne auf eine spannende Zeitreise durch Brilon mit. Die frühe Neuzeit, eine Epoche vor über 250 Jahren, steht dabei im Mittelpunkt der gut zweistündigen Führung. Originalschauplätze der Hexenprozesse, die die Bürgerschaft erschütterten, werden besucht und die Schicksale zweier Frauen näher vorgestellt. Was wurde ihnen vorgeworfen? Wie erlebten die Opfer jenes Rad der Justiz? Und wie endeten die Verfolgungswellen gegen vermeintliche Zauberer und Hexen? Fragen wie diese treiben Elke Bertulis jetzt schon seit gut drei Jahren an. „Es ist wirklich erstaunlich, wie die Geschichte rund um die Hexenprozesse gewachsen ist. Jedes Mal erlebe ich etwas Neues und möchte mehr erzählen.“ so die Stadtführerin.

Aufgrund der Corona-Pandemie sind die Plätze für die Führung begrenzt. Natürlich werden alle Voraussetzungen erfüllt, um die Führung zu einem sicheren und spannenden Erlebnis zu gestalten. Eine Anmeldung im Museum Haus Hövener per Telefon (02961 963 99 01) oder per E-Mail ([email protected]) ist erforderlich. Die Führung startet um 16 Uhr im Museum Haus Hövener. Die Kosten liegen bei 8 Euro pro Person. Weitere Informationen und folgende Termine sind auf der Homepage des Museums einsehbar.

Quelle: Carsten Schlömer – Museum Haus Hövener

Bericht : brilon-totallokal.de - Ihr Nachrichtenmagazin aus Brilon