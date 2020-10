Mehr als 43 Jahre für die Volksbank Brilon-Büren-Salzkotten eG

Personalleiter Hans-Wilhelm Meier wird in den wohlverdienten Ruhestand verabschiedet

brilon-totallokal: „Während meiner 43-jährigen Tätigkeit hier im Hause, habe ich mich immer in der Volksbank Familie wohl gefühlt, sodass ich mit einem lachenden und einem weinenden Auge in die Zukunft schaue“. Mit diesen Worten verabschiedete sich Hans-Wilhelm Meier, langjähriger Personalleiter bei der Volksbank Brilon-Büren-Salzkotten, nun in seinen wohlverdienten Ruhestand.

Am 01.08.1979 begann Meier seine Ausbildung zum Bankkaufmann bei der Spar- und Darlehenskasse Salzkotten eG und schloss diese 2 ½ Jahre später erfolgreich ab. Nachdem er bis 1991 im Kundengeschäft in verschiedenen Filialen arbeitete, fing er 1991 als Leiter im Vertrieb an. Seit 2001 war er dann bis zu seinem letzten Arbeitstag Leiter der Personalabteilung in Salzkotten. Zusätzlich zu einigen beruflichen Weiterbildungen wurde Hans-Wilhelm Meier 1999 in einen IHK-Prüfungsausschuss für Ausbildungsabschlussprüfungen berufen.

Herr Meier bedankte sich bei allen Vorgesetzten und Vorständen, mit denen er während seiner Arbeitszeit zusammengearbeitet hat, sowie bei allen Kolleginnen und Kollegen für viele offene, angenehme und vertrauensvolle Gespräche. „Ich freue mich nun auf den neuen Lebensabschnitt mit Familie, Kindern und Enkelkindern“, betont Meier.

Auch Vorstandsmitglied Karl-Udo Lütteken bestätigt die kollegiale und gute Zusammenarbeit mit Meier während seiner gesamten Zeit bei der Volksbank Brilon-Büren-Salzkotten: „mit Herrn Meier verlieren wir einen durchweg loyalen Mitarbeiter, der immer für all seine Kollegen eingestanden ist. Die Nachfolge ist mit Herrn Wigge bereits in trockenen Tüchern und wir freuen uns natürlich auch über unseren neuen Personalleiter.“

Pascal Wigge übernimmt von nun an die Position des Personalleiters. Wigge bringt ein breites Wissen im Personalbereich mit, welches er bereits bei der Volksbank Dreiländereck in Lörrach und der VerbundVolksbank OWL sammeln konnte.. „Ich freue mich bei der Volksbank Brilon-Büren-Salzkotten auf einem guten Fundament aufzubauen und bin mir sicher, dass wir viel bewegen können“, bringt es Wigge auf den Punkt.

Bild: (von links) Karl-Udo Lütteken (Vorstand), Hans-Wilhelm Meier (ehem. Personalleiter), Pascal Wigge (Perosnalleiter) und Heike Heinemann (Vorstandsstab) bei der Verabschiedung des langjährigen Personalleiters.

Quelle: Edith Kunz – Volksbank Brilon-Büren-Salzkotten eG

