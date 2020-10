Direkter Draht zu DEKRA Experten

brilon-totallokal: DEKRA präsentiert Lösungen für gesundes und sicheres Arbeiten auf der digitalen Fachmesse „Arbeitsschutz Aktuell DIGITAL“ vom 6.-8. Oktober 2020. Schwerpunkte auf dem digitalen Messestand von DEKRA sind Themen rund um den Arbeitsschutz vor dem Covid-19-Hintergrund sowie zum Betrieblichen Gesundheitsmanagement. Das neue digitale Messeformat ermöglicht es den Besuchern, gezielt Themen aufzugreifen, Lösungen auszutauschen und sich über Best Practices zu informieren. Auf der Online-Plattform können sie zudem direkt mit den DEKRA Experten in Kontakt treten.

Statt der Präsenzveranstaltung „Arbeitsschutz Aktuell“ auf dem Messegelände Stuttgart hat der Veranstalter eine digitale Messe organisiert. Für die Arbeitsschutz-Branche bedeutet dies: Statt auf dem Messestand stehen die DEKRA Experten den Interessenten in Vortragsräumen und Chaträumen zur Verfügung. Die digitale Messe präsentiert das umfassende Produktportfolio von DEKRA von Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz über Trainings bis Zertifizierung.

Ein aktuelles Thema, das in den digitalen Vortragsräumen im Mittelpunkt steht, ist das sichere Arbeiten vor dem Covid-19-Hintergrund – eine Herausforderung an die gesamte Arbeitsschutzorganisation. DEKRA Experten präsentieren dazu Erfahrungen, Konzepte und Lösungen. Weitere Vortragsthemen sind das Betriebliche Gesundheitsmanagement und die Psychische Gefährdungsbeurteilung, Themen zur Arbeitssicherheit, Qualifizierung und Trainings für den Arbeitsschutz, digitale Lösungen sowie der Umgang mit Gefahrgut. Außerdem präsentiert DEKRA erweiterte Auswertungsmöglichkeiten für den „Orga-Check“ der GDA. Bei konkreten Fragen können Interessenten – wie auf einem herkömmlichen Messestand – in Gesprächsräumen direkt mit den DEKRA Experten in Kontakt treten.

Code für die kostenlose Teilnahme: AADigital_DEKRA_PR

Zum Ticket: https://www.messe-ticket.de/HINTE/ARBEITSSCHUTZAKTUELLKONGRESSDigital2020