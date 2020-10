Neues Jahresprogramm in St. Bonifatius 2021: Manches bleibt, manches wird anders!

Zu Erntedank erschien pünktlich das neue und breitgefächerte Jahresprogramm des Bildungs- und Exerzitienhauses St. Bonifatius in Winterberg-Elkeringhausen.

brilon-totallokal: Das Bildungsteam präsentiert einen Katalog zu insgesamt 17 Schwerpunkten, die alphabetisch geordnet von den Alltagsinseln bis zu Trauerangeboten reichen. So werden in Elkeringhausen auch künftig bewährte Kursangebote zu den bekannten Themenschwerpunkten, wie Krisen, Partnerschaft, Persönlichkeitsentwicklung, Spiritualität usw., durchgeführt.

Um auch auf veränderte Lebensbedingungen, gesellschaftliche Entwicklungen und aktuelle Themen zu reagieren, wird auch manches anders und neu – der Wandel ist Programm eines Bildungshauses. Mit der neuen Rubrik „Junge Erwachsene“ nimmt das Team eine weitere Zielgruppe in den Blick. Junge Themen und neue Formate sollen junge Leute zwischen „20-40“ ansprechen.

Darüber hinaus gibt es in St. Bonifatius im nächsten Jahr 40 NEUE Kurswochenenden und -wochen:

Mann! Vater! – Eine dreiteilige Kursreihe für Männer zu den eigenen Lebensspuren, Lebensfreude pur-das Kind in dir will spielen, Frauen: Gestalten in der Bibel – ein Kurs für Frauen, Sei mir nah – ein Wochenende für Paare, die ihre Verbindung vertiefen möchten, Fraglos glücklich? …und das sind nur einige wenige Beispiele.

St. Bonifatius freut sich über die diversen Innovationen des Programms und hofft für die Zukunft auf weiterhin reges Interesse an seinen vielfältigen Angeboten für Männer und Frauen, Familien, Paare und Single, junge Erwachsene und Senioren…

Das neue Jahresprogramm kann angefordert werden: Bildungs- und Exerzitienhaus St. Bonifatius, Bonifatiusweg 1 – 5, 59955 Winterberg-Elkeringhausen, 02981 9273 – 0, [email protected], www.bonifatius-elkeringhausen.de Übrigens ist das Bildungshaus auch auf Instagram und Facebook präsent. Folgen Sie der Einrichtung auf Facebook: Bildungshaus St. Bonifatius und Instagram: bildungshaus_bonifatius

Bild: Raphael Jürgens, Christof Schmidt, Dr. Andreas Rohde, Ronald Thiele, Silke Otte Das Foto ist vor der Corona-Pandemie entstanden.

Quelle: Bildungshaus St. Bonifatius

