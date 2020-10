Martinszug der Engelbertschule abgesagt – alternative Aktionen vormittags in der Schule

Der traditionelle große Martinszug der Engelbertschule in Brilon wird coronabedingt nicht stattfinden.

brilon-totallokal: Auch wenn die Laternen der Kinder in diesem Jahr nicht durch die Innenstadt leuchten werden, ist es der Engelbertschule ein Anliegen, die Tradition des Martinsfestes aufrecht zu erhalten.

Für die Kinder wird es daher am Martinstag während des Unterrichts Aktionen in den Klassen geben. Es wird gemalt, gebastelt, vorgelesen und vieles mehr. Auch in diesem Jahr gibt es den von der Stadt Brilon spendierten Stutenkerl für die Schülerinnen und Schüler.

Bild: St. Martin 2016

Fotoquelle: Ulrich Trommer

Quelle: Monika Aßheuer-Waller

Bericht : brilon-totallokal.de - Ihr Nachrichtenmagazin aus Brilon