Kfz-Zulassungsstellen wegen Softwareumstellung an drei Samstagen geschlossen

Softwareumstellung in den Zulassungsstellen

brilon-totallokal: Die Kfz-Zulassungsstellen in den Kreishäusern Arnsberg, Brilon und Meschede bleiben wegen einer Softwareumstellung durch die Südwestfalen IT an folgenden Samstagen geschlossen: 17. Oktober, 14. November und 28. November. Das Straßenverkehrsamt des Hochsauerlandkreises bittet um Verständnis und Beachtung.

Quelle: Pressestelle Hochsauerlandkreis

Bericht : brilon-totallokal.de - Ihr Nachrichtenmagazin aus Brilon