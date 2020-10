brilon-totallokal: Gemeinsam mit vielen helfenden Händen startete die Aktion „Saubere Landschaft“ der Briloner SPD mit dem heimischen Bundestagsabgeordneten Dirk Wiese. Bei Wind & Wetter ging es in den Drübel, die Hohe Anna und in den Kreishauspark. Dabei kam so einiges an Unrat zusammen, insbesondere an den Straßenrändern.

„Man kann nur den Kopf darüber schütteln, was so alles aus dem Auto geworfen wird.“, so Ratsmitglied Helga Kößmeier. Die Aktion war ein klares Signal für unsere Umwelt und besonders unseren Wald in der Kernstadt. Die nächste Aktion „Saubere Landschaft“ folgt zeitnah. Das ist wichtig und leider nötig. Da waren sich alle einig.