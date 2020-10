Warsteiner Schützenvereine werden zukunftsfit

Workshops für Schützen in der Warsteiner Welt

brilon-totallokal: Wegweisende Konzepte: Erneut veranstalten die Warsteiner Brauerei und die Universität Paderborn in diesem Jahr Schützenworkshops in der Warsteiner Welt. Insgesamt fanden über das Jahr verteilt bereits drei Termine statt, bei denen Mitglieder der Vereine aus Westfalen ihre Zukunftskonzepte erarbeitet haben. Gemeinsam mit Projektmitarbeiter Jonas Leineweber entwickeln am 17. Oktober vier lokale Vereine aus dem Warsteiner Stadtgebiet individuelle Zukunftskonzepte.

Bereits drei Workshoptage für Schützen aus Westfalen fanden in diesem Jahr statt. Nun folgt der letzte Termin in 2020. Mit der Unterstützung von Jonas Leineweber und der Warsteiner Brauerei entwickeln pro Schützenverein vier bis sechs Mitglieder individuelle Zukunftskonzepte für ihren Verein. Jetzt sind die Schützenvereine rund um Warstein an der Reihe. Am 17. Oktober erstellen die Schützen aus Belecke, Allagen, Niederbergheim und Warstein ihre spezifischen Konzepte für die nächsten Jahre. Neben den Zukunftsmaßnahmen werden auch mögliche Risiken und Herausforderungen ausgearbeitet. Insgesamt haben in diesem Jahr 60 Schützen aus 15 Vereinen die Workshops besucht.

Warsteiner Gruppe Die Warsteiner Brauerei zählt zu den größten Privatbrauereien Deutschlands. Gegründet 1753, ist sie ein Familienunternehmen in neunter Generation. Die Warsteiner Gruppe umfasst die Herforder Brauerei, die Privatbrauerei Frankenheim, die Paderborner Brauerei sowie Anteile an der König Ludwig Schlossbrauerei. Mittlerweile vertreibt Warsteiner ihre Produkte aktiv in über 50 Ländern der Welt.

