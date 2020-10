(Fast) jeder Konflikt lässt sich kompetent klären!

brilon-totallokal: Krisen und Konflikte gehören zum Arbeitsalltag – die Fähigkeit, mit diesem „Potenzial“ konstruktiv umzugehen, leider nicht. Wir spielen häufig lieber Katz und Maus und umgehen den Konflikt, anstelle ihn als Chance zu sehen.

Dabei ist es nichts Neues, dass ungelöster Streit unsere Arbeit behindert, Kosten verursacht und uns sogar krank machen kann. Das IHK-Bildungsinstitut in Soest ruft deshalb jetzt zu mehr „Mut“ auf und bietet allen Interessierten an, sich mit ihrer Konfliktfähigkeit oder – scheu auseinander zu setzten. Im Training am 29.10.2020 profitieren die Teilnehmer von konkretem Handwerkszeug, das hilft, Konflikte zu erkennen, sie offen anzusprechen und sie zu bewältigen.

Weitere Infos können beim IHK-Bildungsinstitut erfragt werden (Ansprechpartnerin: Carina Ostkamp), Tel. 02941 9747528 oder unter [email protected].

Quelle: IHK-Bildungsinstitut

