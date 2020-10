Aqua Fitness (Fortbildung) – jetzt noch anmelden!

Der KreisSportBund bietet vom 31.10 bis 1.11.2020 eine Fortbildung im Bereich Aqua Fitness in Olsberg an.

brilon-totallokal: Dabei geht es am 31.10 um Grundlagen der Wassergewöhnung und des Ausdauertrainings im und unter Wasser. Der methodische Ablauf einer Unterrichtsstunde als Aquatrainer sowie das Thema Sicherheit werden ebenso vermittelt. Am 01.11 findet eine Vertiefung der Grundlagen im Bereich Technikschulung statt (Aqua Fitness & funktionelle Aqua Gymnastik im Tiefwasser). Die Anmeldung kann sowohl für beide Tage als auch separat nur für die Grundlagenvermittlung am 31.10 erfolgen:

www.hochsauerlandsport.de/shop/qualifizierung/sportpraxis/fortbildungen-1-lizenzstufe/erwachsene-aeltere

Für nähere Informationen können Sie uns gern kontaktieren: [email protected]

Tel.: 02904 97 63 251

