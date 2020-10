Inkubatorprogramm für Gründungsinteressierte

Projekt streamUP unterstützt Gründerteams über bis zu 18 Monate / Bewerbung noch bis zum 31. Oktober möglich

brilon-totallokal: streamUP ist ein sogenanntes Inkubatorprogramm für die Themen Mobilität, Energiewirtschaft, Datentransfer und Gesellschaft in den Regionen Dortmund und Südwestfalen. Das Projekt unterstützt Gründungsinteressierte von der Idee bis zur Gründung mit Coachings, Workshops, Mentoring, Netzwerkarbeit und einer passenden Infrastruktur. Eine Bewerbung ist noch bis zum 31. Oktober möglich.

streamUP setzt bei der Idee an und begleitet Teams auf dem Weg in die Gründung. Gründerteams erhalten bis zu 18 Monate lang Unterstützung und werden beispielsweise bei der Datensammlung, Prototypenerstellung und Ideenpräsentation begleitet. Diese Unterstützungsangebote sind kostenlos, ebenso wie die Nutzung von Maker Space, Data Space, Prototypenwerkstatt und Co-Working Spaces. Dabei wird ein besonderes Augenmerk auf die direkte Vernetzung mit kleinen und mittelständischen Unternehmen gesetzt, sodass von Anfang an ein Austausch von Know-how stattfinden kann.

Das Projekt wird mit Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) gefördert. Verantwortlich für streamUP ist das Centrum für Entrepreneurship & Transfer der TU Dortmund in Kooperation mit der Fachhochschule Südwestfalen, den Stadtwerken Menden und der Wirtschaftsförderung Arnsberg. Eine Einschränkung gibt es: Teilnehmende dürfen mit ihrer Idee noch nicht gegründet haben.

Mehr Informationen unter www.streamup.org

Quelle: Fachhochschule Südwestfalen

