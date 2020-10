Corona-Virus: 5 Neuinfizierte, 3 Genesene, 6 stationär

Betroffene Klasse am Berufskolleg Berliner Platz in Arnsberg

brilon-totallokal: Fünf Neuinfizierte und drei Genesene vermeldet der Hochsauerlandkreis am Dienstag, 13. Oktober, 9 Uhr. Insgesamt sind es damit aktuell 56 Infizierte, 871 Genesene sowie 19 Sterbefälle in Verbindung mit einer Corona-Infektion. Stationär werden sechs Personen behandelt, davon keine intensiv-medizinisch. Die Zahl aller Infizierten beträgt 946. Die 7-Tage-Inzidenz liegt bei 13,1 (Stand 12. Oktober, 00.00 Uhr).

In einer Fachklasse für Maschinenbau am Berufskolleg Berliner Platz in Arnsberg wurde ein Schüler am Freitagnachmittag positiv getestet. Das Gesundheitsamt ordnete für insgesamt zwei Lehrkräfte, 16 Schüler aus dem Hochsauerlandkreis und für 11 Schüler mit Wohnsitz außerhalb des Kreises eine Quarantäne bis zum 19. Oktober an.

Für die betroffenen Schülerinnen und Schüler der 10. Klasse der Realschule Hüsten endet die Quarantänezeit.

Quelle: Carolin Fisch – Pressestelle Hochsauerlandkreis

