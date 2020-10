Oguz Han Öztürk erneut Vereinsmeister im TC Bigge-Olsberg

Tolle Beteiligung bei den offenen Vereinsmeisterschaften der Herren 30

brilon-totallokal: Toller Abschluss einer Corona-bedingt außergewöhnlichen Saison beim Tennis Club Bigge-Olsberg. Mit insgesamt 16 Teilnehmern des TC Bigge-Olsberg und aus den benachbarten Vereinen Antfeld und Wulmeringhausen konnte der Tennis Club Bigge-Olsberg in diesem Jahr auf eine ereignisreiche Vereinsmeisterschaft im Bereich der Herren 30 zurückblicken. Nach zahlreichen Matches im Doppel-KO-System standen sich Anfang Oktober Oguz Han Öztürk und Murat Sönmez im Finale gegenüber. In einem unterhaltsamen Spiel setzte sich schließlich Oguz Han Öztürk mit 6:2 und 6:1 durch und konnte so zum zweiten Mal in Folge die Vereinsmeisterschaft, und für dieses Jahr auch die zumindest inoffizielle Stadtmeisterschaft, für sich entscheiden.

Bild: Oguz Han Öztürk (links) und Murat Sönmez waren in diesem Jahr die Finalisten bei der Vereinsmeisterschaft des TC Bigge-Olsberg.

Quelle: TC Bigge-Olsberg

