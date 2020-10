Platz satt und viele spannende Erlebnisse garantiert

Urlaub im Waldecker Land bietet Familien Abstand und abwechslungsreiche Wanderpfade

brilon-totallokal: Der Herbst lockt mit noch angenehmen Temperaturen und einem prächtigen Farbspiel traditionell Groß und Klein in die Natur. Das Waldecker Land bietet mit 1.848 Quadratkilometern ausreichend Platz dafür – gerade in Zeiten von Corona. Urlaub mit Abstand? Kein Problem! Familienfreundliche Wander- und Erlebnispfade lassen dabei keine Langeweile aufkommen.

Waschbär Eddi lädt zum Beispiel zu seiner Erlebnistour am Edersee ein. An 13 kostenlosen Stationen berichtet Eddi aus dem Wald. Auf leisen Pfoten nimmt er Jung und Alt mit und verrät, was er am liebsten auf der Speisekarte stehen hat und zeigt, wo er und die anderen Tiere sich am liebsten verstecken. Der 4,8 Kilometer lange Rundwanderweg verläuft auf überwiegend naturbelassenen Pfaden und Wegen vom Wildtierpark Edersee zum Baumkronenweg und anschließend über den urigen Pfad zurück zum Wildtierpark. Für die ganz jungen Wanderer gibt es auch eine kleine Eddis Edersee-Erlebnistour von ca. zwei Kilometer Länge.

Bei Willingen nimmt Kuh Helma Familien mit auf den Milch-Erlebnispfad Usseln. Auf dem sechs Kilometer langen, kurzweiligen Themenweg erfahren kleine Entdecker spielerisch alles Wissenswerte rund um die Themen Milch und Landwirtschaft – und können sich nebenbei herrlich austoben. In Abschnitten geht’s über Stock und Stein. Sogar die eigenen geländegängigen Kinderwagen können Eltern mitführen, sodass auch die Allerjüngsten dabei sind. Spannend gestaltet sich auch der Wald-Wichtel-Paradies-Rundweg mit Ausgangspunkt Frankenberg-Rengershausen am Wasser-Hochbehälter aus dem Jahr 1931. Gewandert wird den Distelgrund hinauf. Der Waldwichtel Pauli begleitet die Wanderer, wenn es leise durch das Tal geht, um Rehe, Hasen und Füchse nicht zu erschrecken. Am Ende des Weges befindet sich am Distelbach „Wichtelhausen“.

Hier darf gespielt und können kleine Holz-Reisig-Häuser gebaut oder müde Füße gebadet werden. Links von Wichtelhausen führt der Weg oberhalb des Distelbaches Richtung Stietz. Oder man folgt direkt dem Distelbach. Wer findet den „Wildwechselweg“? Und mit der Gästekarte „MeineCard+“ lässt sich noch viel mehr kostengünstig entdecken: Sie bietet freien Eintritt in über 100 Freizeitattraktionen und kostenlose Fahrten mit Bus und Bahn in der Grimmheimat Nordhessen. Mehr unter www.waldecker-land.de, www.milchpfad-usseln.de und www.eddis-edersee-erlebnistour.de

Bild: Auf der Erlebnistour am Edersee erfahren Groß und Klein an 13 kostenlosen Stationen, wie die Tiere im Wald leben.

Foto: epr/Kappest Fotografie/Touristik Service Waldeck-Ederbergland GmbH

Quelle: Touristik Service Waldeck-Ederbergland GmbH

