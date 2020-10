HSK-Schulverwaltung erhält 1.500 Atemmasken

Für seine fünf Berufskollegs und sieben Förderschulen erhielt der Hochsauerlandkreis 1.500 Atemmasken von der Westfalencare GmbH aus Lichtenau.

brilon-totallokal: Die gesponserten “Wecare-Mund-Nase-Atemmasken” wurden in der vergangenen Woche durch Matthias Bürger, Geschäftsführer Westfalencare GmbH, an die HSK-Schulverwaltung am Berufskolleg am Eichholz in Arnsberg übergeben.

Die in Deutschland produzierten Masken versprechen ein leichteres Atmen und kein durchfeuchten. Passend zum Schulstart nach den Herbstferien können die Schülerinnen und Schüler die Masken tragen.

Foto: Übergabe der Atemmasken am Berufskolleg am Eichholz: v.l.n.r: Berthold Assheuer, Annika Laufmöller (Schulverwaltung HSK), Matthias Bürger von WestfalenCARE und Detlef Sandmann, Schulleiter BK am Eichholz. (Copyright: HSK)

Quelle: HSK Presse

