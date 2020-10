POL-HSK: Einbrüche im HSK

Einbrüche in Arnsberg und Marsberg

brilon-totallokal: Arnsberg: In der Nacht von Donnerstag auf Freitag wurde in eine Metzgerei in der Rumbecker Straße eingebrochen. Die Täter*innen hebelten eine Tür auf und gelangten so in den Verkaufsbereich. Hier wurde nach Wertsachen gesucht und diverse Gegenstände entwendet. Hinweise richten sie bitte an die Polizeiwache in Arnsberg unter der 02932 / 90 200.

brilon-totallokal: Marsberg: In der Nacht von Samstag auf Sonntag wurde in der Straße Immenhof in ein freistehendes Einfamilienhaus eingebrochen. Die Täter*innen hebelten ein Fenster auf und dursuchten die Räumlichkeiten nach Wertgegenständen und entwendeten diverse Dinge. Hinweise auf die Täter*innen gibt es zurzeit nicht. Hinweise richten Sie bitte an die Polizeiwache in Marsberg unter der 02992 / 90 200 3711.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell

Bericht : brilon-totallokal.de - Ihr Nachrichtenmagazin aus Brilon