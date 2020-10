POL-HSK: Geschwindigkeitskontrollen

Geschwindigkeitskontrollen in Bestwig uns Essentho

brilon-totallokal: Bestwig/Marsberg: In Bestwig wurde am Freitag zwischen 10 – 18 Uhr die Geschwindigkeit kontrolliert.

In Bestwig-Heringhausen wurde auf der L 776 in Höhe des Friedhofs gemessen. Sieben Verkehrsteilnehmer*innen mussten an Ort und Stelle ein Verwarngeld bezahlen. Drei Autofahrer*innen waren so schnell, dass sie mit Punkten rechnen müssen.

Am Samstag standen die Kolleg*innen in Marsberg-Essentho in der Meerhofer Straße. Hier wurde bei zugelassenen 50 km/h kontrolliert. Insgesamt 18 Verkehrsteilnehmer*innen waren hier zu schnell. Elf Mal davon so schnell, dass es Punkte gibt. Spitzenreiter waren ein 73-jähriger Mann aus Höxter mit 97 km/h und ein 20-jähriger Mann aus Paderborn mit 95 km/h. Auf beide Fahrer kommen Fahrverbote zu.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell

Bericht : brilon-totallokal.de - Ihr Nachrichtenmagazin aus Brilon