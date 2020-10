Abendmusik in der Ev. Stadtkirche mit der Musikschule „klangart“

„Musik am Mittwoch“ wird am 4. November fortgesetzt

brilon-totallokal: Das Team von BWT-Kultour und die Evangelische Stadtkirche laden nach langer Pause herzlich zur Konzertreihe „Musik am Mittwoch“ in die Stadtkirche ein. In dieser Konzertreihe geben einheimische Chöre, Musikgruppen, und kleinere Ensembles in der Evangelischen Kirche an jedem 1. Mittwoch im Monat ein Konzert mit einem aktuellen Querschnitt aus ihrer Probenarbeit.

Am Mittwoch, 4.November 2020 um 19.00 Uhr ist die Musikschule „klangart“ in der Evangelischen Kirche zu Gast. Die Schüler und Schülerinnen haben unter Leitung der Musikpädagogin Bettina Grans ein Programm mit dem Titel „Abendmusik mit den Klangfarben der klassischen und modernen Romantik“ zusammengestellt. Es werden verschiedene klassische Stücke aus der Romantik z.B. von Chopin und moderne romantische Stücke von Ludovico Einaudi und Yiruma zu hören sein. Das Blockflötenensemble „flautissimo“ präsentiert mit Melodien aus dem „Phantom der Oper“ von Andrew Lloyd Webber eine romantische Liebesgeschichte zwischen der Sängerin Christine und dem Phantom Eric. Alle interessierten Zuhörer sind herzlich zu diesem kostenlosen Konzert eingeladen.

Da wegen der Corona Pandemie nur eine begrenzte Anzahl an Sitzplätzen besteht, ist unbedingt eine Anmeldung bei der BWT erforderlich (Derkere Straße 10a, 59929 Brilon, Tel: 02961/9699-0, E-Mail: [email protected]). Die aktuellen Corona-Auflagen werden eingehalten.

