Profis leisten was – Handwerksnachwuchs punktet auch im Land mit sehr guten Leistungen

Landessiegerinnen und Landessieger nehmen Kurs auf die Bundeswettbewerbe

brilon-totallokal: Beim Leistungswettbewerb des Handwerks, kurz PLW – Profis leisten was –, zeigen die besten jungen Handwerkerinnen und Handwerker eines Prüfungsjahrgangs, welches Potenzial in ihnen steckt. Die Runde auf Landesebene ist abgeschlossen und die Sieger/innen freuen sich über ihre Erfolge. Für die ersten ihres Fachs steht nun der Bundeswettbewerb an.

Die Siegerinnen und Sieger des Wettbewerbs auf Landesebene sind:

(Ausbildungsbetriebe in Klammern)

1. Landesieger*innen 2020 im Leistungswettbewerb des Deutschen Handwerks (PLW)

Elektroniker für Maschinen- und Antriebstechnik Daniel Bald, Wilnsdorf (Erich Schäfer GmbH & Co. KG, Siegen);

Informationselektroniker SP Bürosystemtechnik Simon Spies, Bad Berleburg (Hees Bürowelt GmbH, Siegen);

Informationselektroniker SP Geräte- und Systemtechnik Michael Rennebaum, Iserlohn (G + B Medientechnik GmbH, Iserlohn);

Konditorin Carla Burger, Meerbusch (Konditorei und Café Spetsmann GmbH, Iserlohn);

Sattlerin FR Fahrzeugsattlerei Laura Moll, Siegen (Henrik Bösener, Werdohl);

Laura Moll, Siegen (Henrik Bösener, Werdohl); Straßenbauer David Schulte-Huermann, Meppen (Gebr. Frey GmbH Tief- und Straßenbau, Lüdenscheid).

2. Landessieger*innen 2020 im Leistungswettbewerb des Deutschen Handwerks (PLW)

Fachverkäuferin im LHW SP: Bäckerei Franziska Spiekermann, Sundern (Eberhard Vielhaber GmbH & Co. KG, Sundern);

Gebäudereiniger Sebastian Pott, Sundern (Gebäudereinigung Pott GmbH, Sundern);

Mechatroniker für Kältetechnik Janik Schröder, Sundern (L & R Kältetechnik GmbH & Co. KG, Sundern);

Janik Schröder, Sundern (L & R Kältetechnik GmbH & Co. KG, Sundern); Zimmerer Elias Krell, Schmallenberg (Zimmerei Ansgar Krell, Schmallenberg).

3. Landessieger*innen 2020 im Leistungswettbewerb des Deutschen Handwerks (PLW)

Automobilkaufmann Dustin Tomic, Menden (Autohaus Stamm GmbH, Arnsberg);

Bäckerin Julia Josephine Schönian, Wenden (Georg Sangermann Bäcker-meister, Olpe);

Bestattungsfachkraft Romina-Maylen Meier, Hemer (Buchholz & Co. GmbH, Iserlohn);

Fachverkäuferin im LHW SP Fleischerei Michelle Veit, Siegen (Hennches Stadtmetzgerei GmbH, Siegen);

Fahrzeuglackierer Fabian Müller, Attendorn (Paul Cremer, Lennestadt);

Feinwerkmechaniker Fynn Lukas Brune, Schmallenberg (MSG Maschinenbau GmbH, Schmallenberg);

Karosserie- und Fahrzeugbaumechaniker FR Karosserie- und Fahrzeugbau-technik Jan Schleifstein, Meschede (Ewers Karosserie- und Fahrzeugbau GmbH & Co. KG, Meschede);

Land- und Baumaschinenmechatroniker Marvin Friedrich, Bad Wünnenberg(Johannes Kleffner Landmaschinen Meerhof, Marsberg);

Maler und Lackierer Julian Flügge, Arnsberg (Malerbetrieb Gisbert Wiese GmbH & Co. KG, Arnsberg);

Julian Flügge, Arnsberg (Malerbetrieb Gisbert Wiese GmbH & Co. KG, Arnsberg); Raumausstatterin Pia Rinke, Schmallenberg (Vollmers-Dünnebacke GmbH, Schmallenberg).

Quelle: Markus Kluft – Handwerkskammer Südwestfalen

Bericht : brilon-totallokal.de - Ihr Nachrichtenmagazin aus Brilon