POL-HSK: Einbrüche im HSK

Einbruch in ein Einfamilienhaus

brilon-totallokal: Marsberg: Durch eine aufgebrochene Terrassentür brachen unbekannte Täter am Donnerstag in ein Einfamilienhaus auf der Storchgasse ein. Zwischen 18 Uhr bis 21 Uhr betraten und durchsuchten die Einbrecher das im Umbau befindliche Haus. Gegenstände wurden vermutlich nicht entwendet. Hinweise nimmt die Polizei in Marsberg unter 02992 – 90 200 3711 entgegen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell

Bericht : brilon-totallokal.de - Ihr Nachrichtenmagazin aus Brilon