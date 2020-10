Reise-Vortrag über Amazonien bei der VHS Olsberg

Amazonien ist ein Naturparadies mit einer enormen Vielfalt an Flora und Fauna, sowohl an Land als auch unter Wasser.

brilon-totallokal: In diesem kurzweiligen VHS-Vortrag zeigt Georg Knievel seine ganz persönlichen Eindrücke von den Naturwundern am Amazonas anhand faszinierender Geschichten und atemberaubender Bilder. Der Vortrag findet am Samstag, den 7. November, ab 19:00 Uhr in der VHS-Geschäftsstelle in Olsberg statt. Anmeldungen sind telefonisch unter 02962-3080 sowie online unter www.vhs-bmo.de möglich.

Quelle: Volkshochschule Brilon-Marsberg-Olsberg

Bericht : brilon-totallokal.de - Ihr Nachrichtenmagazin aus Brilon