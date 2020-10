Seminar zur Stressbewältigung

Oft sind Menschen Mehrfachbelastungen ausgesetzt.

brilon-totallokal: Neben den eigenen Erwartungen an sich, möchten sie ihre Lebensrolle als Arbeitnehmerin oder Arbeitgeberin, als Eltern, als Pflegende von Familienangehörigen gerecht werden. Zeit wird zum Druckmittel, permanenter Stress führt zu einem hektischen Alltag, wo alles zu kurz zu kommen scheint. Und am meisten das eigene Ich. Die Evangelische Frauenhilfe in Westfalen lädt zu einem Wochenende vom 28. bis 29.11.2020 in die Tagungsstätte Soest ein, um das Jetzt zu reflektieren und zu sich selbst zurück zu finden.

Unter dem Titel „In der schnellsten Drehung liegt die ruhige Mitte – Stressbewältigung“ lautet das Ziel, den Stress von der anderen Seite kennen zu lernen, diesen umzuwandeln und eine (neue) Kraftquelle zu entdecken. In dieser kann eine seelisch-geistige Entspannung und Ruhe gefunden werden, die wiederum im persönlichen (Familien-) Alltag eingesetzt werden kann. Unter Leitung der Yoga-Lehrerin und Tanzpädagogin Diana Boronyak wird in der Zeit je von 10:00 bis 17:00 Uhr mit Elementen aus den Bereichen Tanzimprovisation, Körperarbeit, Yoga und Entspannung gearbeitet. So erforschen die Interessierten tanzend, experimentierend und spielerisch ihre eigenen Potenziale. Die Veranstaltung kostet 80 € ohne Kost und Logis.

Information und Anmeldung bei: Evangelische Frauenhilfe in Westfalen e.V., Postfach 13 61, 59473 Soest, Telefon: 02921 371-204, e-Mail: [email protected], www.frauenhilfe-bildung.de

