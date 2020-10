„Supergroup“ im Jazz machte ihrem Titel alle Ehre

Außergewöhnliche JazzNacht zum Jubiläum

brilon-totallokal: Das 25. Jubiläum der Briloner Jazznacht am Samstag, 17. Oktober, in der Aula des Schulzentrums Brilon war in mehrfacher Sicht absolut außergewöhnlich. Auch wenn die Pandemieauflagen eine aufwendige Organisation und Durchführung verursachten, bei der die Gäste, Musiker und Veranstalter auf manches gewohntes und ursprünglich geplantes verzichten mussten, gab es mit „4 Wheel Drive“ ein dem Jubiläum mehr als angemessenes Jazzerlebnis.

Die Supergruppe im Jazz vereint mit dem schwedischen Posaunisten und Sänger Nils Landgren, seinem Landsmann Lars Danielsson (Bass und Cello) sowie dem Jazzpianisten Michael Wollny und dem Schlagzeuger Wolfgang Haffner vier weltweit bekannte Stars.

Was diese vier Musiker live auf der Bühne anstellten, sprengte alles, was die Gäste der Jazznächte in Brilon jemals erlebt haben. Der „Vierradantrieb“ spiegelte sich nicht nur in der mitreißenden Spielfreude wieder, er war vom Anfang bis zum Ende Programm. Die Aula wurde regelrecht gerockt – mal fetzig, dann aber auch melancholisch jazzig.

Das Quartett hat sich auch formiert, um vier ihre poppigen Lieblingskomponisten zu verjazzen: Paul McCartney, Billy Joel, Phil Collins und Sting. Deren Titel “She`s Always a Woman”, “Lady Madonna”, “Another Day in Paradise” “If You Love Somebody Set Them Free” verwandelten sie zu einzigartigen Klangerlebnissen, die sich bei vielen Gästen nachhaltig verankerten.

Alle vier Musiker agierten gleichberechtigt miteinander und inspirierten sich gegenseitig. Die einhellig begeisterten Jazzfans jubelten bis zum letzten Stück. Viele bedankten sich abschließend beim Organisationsteam persönlich. Sie waren einfach nur glücklich, dieses Konzert erlebt zu haben. Wenn auch komplett mit Mund-Nasen-Schutz und ohne Autogrammstunde mit ihren Stars.

Die 25. Briloner Jazznacht war schnell ausverkauft. Statt sonst über 500 Gäste waren diesmal nur 350 Plätze vom Ordnungsamt genehmigt. Und es waren dennoch einige nicht besetzt.

„Wir hatten ursprünglich natürlich andere Pläne, um das 25. Jubiläum gebührend zu feiern“, berichtet Thomas Mester, der seit 2005 die Jazznächte organisiert, wehmütig. „Dennoch sind mein Team und ich sehr froh, dass wir diesen Höhepunkt im kulturellen Jahreskalender ausrichten konnten.“ Brilons Bürgermeister Dr. Christof Bartsch bedankte sich bei allen, die die Jazznacht auch unter den derzeitigen Bedingungen ermöglichten und bescheinigte, eine erstklassige und dem Jubiläum mehr als gerecht werdende Gruppe arrangiert zu haben.

Schon vor einem Jahr stand fest, wer zum Jubiläum nach Brilon kommt. Das löste damals schon Begeisterung aus. Die Gäste kamen aus dem ganzen Bundesgebiet. „Das sind Stars, die viele immer schon mal sehen wollten, gemeinsam auf einer Bühne. Besser geht es nicht!“, freut sich ein Besucher aus Brandenburg. „Ich habe schon viel erlebt in der Frankfurter Jazzszene, aber dieser Abend sprengt alles bisher da gewesene“, schwärmt ein weiterer Gast. „Die sind live noch 100 Mal besser als von der CD oder im Videostream.“

Für „4 Wheel Drive“ war der Auftritt in Brilon anders geplant als vorerst der letzte. Ursprünglich wollten alle vier am vergangenen Sonntag (18.12.2020) beim Jazzfestival in Stockholm auftreten. Nur die beiden Schweden sind in ihre Heimat geflogen – Wolfgang Haffner und Michael Wollny haben kurzfristig ihre Flüge gecancelt und sind in Deutschland geblieben, da die schwedische Hauptstadt kurz vor dem Auftritt in Brilon zum Corona-Risikogebiet erklärt wurde.

Die 25. Briloner JazzNacht konnte nur Dank der Unterstützung durch die Partner Sparkasse Hochsauerland, Egger, Germeta, Stadtwerke Brilon und Warsteiner durchgeführt werden.

Bild: Vier großartige Jazzsolisten im Team: Die Ausnahmeband „4 Wheel Drive“ wurde dem Jubiläum der Briloner Jazznacht mehr als gerecht. Fotorechte: Raphael Sprenger Photographie

Quelle: BWT ∙ Brilon Wirtschaft und Tourismus GmbH

