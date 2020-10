Briloner Chronik ist ab 27. November erhältlich

Vorstellung der 37. Briloner Chronik wegen Corona nur im kleinen Kreis

brilon-totallokal: Die 37. Briloner Chronik ist ab dem 27. November in allen bisherigen Verkaufsstellen in Brilon und in den Dörfern erhältlich. Zwei Tage vorher wird sie wegen der besonderen Situation im ganz kleinen Kreis der Presse und damit der Öffentlichkeit vorgestellt.

Das Jahr 2020 geht in besonderer Weise in die Geschichte der Stadt Brilon und ihrer 16 Dörfer ein. Bis zum März lief alles genauso ab, wie es in den 36 Briloner Chroniken seit 1984 nachzulesen ist. Es änderte sich alles, als das kleine, unsichtbare Virus die Herrschaft über uns übernahm. Die Entwicklung der Pandemie im Laufe der Monate ist genauso das Thema wie die Entwicklung des Waldsterbens durch den Borkenkäfer. Durch die beiden winzigen Feinde wurde das Jahr besonders geprägt.

Auf der anderen Seite haben die Bürger mit allen möglichen Aktionen dafür gesorgt, dass unser gesellschaftliches Leben nicht ganz zum Erliegen kam. So haben die Schützenvereine an ihren Traditionen mit ganz besonderen Aktionen ihre eigenen Schützenfeste gefeiert. In der Chronik ist aber auch die Begegnung mit einem ehemaligen Studenten des Goethe-Instituts festgehalten. Er erinnerte sich an das Leben in Brilon und in seiner Gastfamilie. Einige Vereine haben besondere Dinge verwirklichen können, die in einem „normalen Jahr“ nicht erledigt werden konnten. Die besondere Schnade, die Schulentlassungen unter Coronabedingungen, Beerdigungen und Hochzeiten sind genauso festgehalten, wie das tägliche Leben mit dem Mund-Nasen-Schutz.

Die Propsteikirche hat eine neue Glocke bekommen und Stadtesel Huberta richtet an einigen Stellen den Blick in die Vergangenheit. Im Anhang gibt es Diagramme zum Wetter Tag für Tag und einen Rückblick auf das, was sich vor 100 Jahren zutrug. Stadtchronist Winfried Dickel garantiert ein besonderes Lesevergnügen. Das Buch hat wie immer 225 Seiten und kostet wie immer 10 Euro.

