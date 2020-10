Aktion „Laternen im Fenster“ in Gudenhagen-Petersborn-Pulvermühle

Der Martinsumzug in Gudenhagen-Petersborn-Pulvermühle findet nicht statt.

brilon-totallokal: In Absprache mit dem städtischen Ordnungsamt, den beiden Organisatoren Elisabeth Steinkemper, Bettina Scheufens und Ortsvorsteher Wolfgang Diekmann musste diese Entscheidung leider getroffen werden. Die vorgeschriebenen Corona-Schutzmaßnahmen und Auflagen können vor Ort nicht umgesetzt werden.

Ortsvorsteher Wolfgang Diekmann bittet alle Kinder und Eltern die gebastelten Laternen in der Zeit vom 1. bis 11. November in den Hausfenstern auszustellen. Damit wird die Arbeit der Kinder honoriert und man zeigt sich in dieser schwierigen Zeit solidarisch. Im örtlichen Kindergarten werden die Stutenkerle für die Kindergartenkinder zur Verfügung gestellt.

Für alle anderen Kinder aus dem Ort stehen am 11. November in der Zeit von 16:00 bis 17:30 Uhr Stutenkerle am Gemeinschaftshaus „Grün-Weiß“ in Petersborn zur Verfügung. Aus organisatorischen Gründen bittet der Ortsvorsteher um kurze Anmeldung unter E-Mail: [email protected].

