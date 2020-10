Arbeitswelt trifft Wissenschaft

DGB Landesvorsitzende Anja Weber besucht Mittelstand 4.0-Kompetenzzentrum

in Siegen

brilon-totallokal: Der Lehrstuhl Wirtschaftsinformatik und Neue Medien der Universität Siegen unter der Leitung von Prof. Volker Wulf hat Gewerkschaftsvertreter*innen von DGB und IG Metall zu Besuch, um sich über Gute Arbeit in der Digitalen Transformation und gute Ideen für arbeitnehmerorientierte Technikentwicklung auszutauschen.

Die Vorsitzende des Deutschen Gewerkschaftsbundes (DGB) in NRW, Anja Weber, war einer Einladung nach Siegen gefolgt, um sich gemeinsam mit regionalen DGB und IG Metall Vertreter*innen vor allem über die Arbeit des sozialpartnerschaftlich ausgerichteten Mittelstand 4.0-Kompetenzzentrum Siegen zu informieren, welches unter dem Motto „Qualifizierte Arbeit im Digitalen Wandel“ mittelständische Unternehmen bei der Digitalisierung unterstützt.

„Die Verbesserung von Arbeitsbedingungen ist ein Hauptaugenmerk der Sozio-Informatik, so Prof. Wulf: „Wir sehen die Möglichkeiten der Digitalisierung als Chance zur Unterstützung und Entlastung der Beschäftigten in Unternehmen und Verwaltungen, um Gute Arbeit zu schaffen“.

So konnte sich der Teilnehmerkreis beispielsweise einen Einblick in die Möglichkeiten von Augmented und Virtual Reality gewinnen, um so „spielerisch“ einen 3-D Drucker zu bedienen. „Durch die Brille wurde mir die Funktion und Bedienung des Druckers so anschaulich vor Augen geführt, dass ich den Prozess des Druckens sehr anschaulich verstehen konnte“, sagt Anja Weber begeistert, die die Brille ausprobiert hat.

Anhand des Roboters Paula, welchen der Lehrstuhl in Pflegeeinrichtungen zur Aktivierung älterer Menschen einsetzt, wurden weitere Impulse für einen Austausch über künftige Kooperationen zwischen DGB, Gewerkschaften und der Universität gesetzt. „Durch die Unterstützung von Paula in der Arbeit des sozialen Dienstes in Pflegeeinrichtungen wird deutlich, dass der Einsatz von Digitalisierung nicht nur einen technischen Aspekt, sondern auch soziale Komponenten hat“, so das Fazit vom hiesigen DGB-Geschäftsführer Ingo Degenhardt. Während sich die kleine Paula kommunikativ um die älteren Menschen kümmert, können die Pflegekräfte anderen Aufgaben nachgehen.

Abgeschlossen wurde das Treffen mit einer Tour durchs FabLab Siegen, bei der sich alle Beteiligten noch einen Überblick über das gemeinschaftliche Arbeiten und Experimentieren mit verschiedenen modernen Technologien verschaffen konnten. Das FabLab ermöglicht jedermann, ob Studierende, Wissenschaftler, Akteure aus der Wirtschaft oder auch Privatpersonen – unabhängig von Herkunft und Ausbildung – die Möglichkeit, sich auszutauschen und eigene Projekte beispielsweise mittels 3-D-Druck umzusetzen. „Auch hier spielt neben der technischen Komponente der soziale Aspekt wieder eine große Rolle. Technische Entwicklungen haben nicht nur einen wirtschaftlichen Wert, sie sollen auch die Arbeitsbedingungen verbessern und unterstützen. Wir brauchen mehr solcher Begleitung von Transformation durch Wissenschaftler*innen, die den Elfenbeinturm verlassen und gute Arbeitsprozesse durch Technikentwicklung fördern, indem sie schon bei der Planung die Betroffenen und ihre Interessenvertretung mit einbeziehen“, sagt Anja Weber.

In Zukunft wollen alle Beteiligten enger zusammenarbeiten und gemeinsam in NRW und darüber hinaus eine Digitalisierung mit menschlichem Antlitz vorantreiben, bei der moderne Technologien zur Unterstützung für den Menschen und nicht nur für Rationalisierungsmaßnahmen genutzt werden. So will Anja Weber, Vorsitzende des DGB NRW, sich beispielsweise für das Regionale 2025 Projekt „Institut für angewandte Mensch-Technik-Interaktion zur Unterstützung digitalisierter Arbeit“ (kurz AID) einsetzen. Auch ein geplantes Institut für Sozio-Informatik birgt viele Gemeinsamkeiten zwischen den Zielen von Lehrstuhl und Gewerkschaften. Beide Vorhaben sind ein besonderes Anliegen für Prof. Wulf, welcher neben seinem Lehrstuhl noch das Prorektorat Digitales und Regionales innehat und somit eine besondere Beziehung zur Region in Sachen Digitalisierung in Südwestfalen pflegt.

Fotos: DGB v.l. Felix Carros (Uni Siegen), Anja Weber (DGB NRW), André Arenz (

Fotocredit: IG Metall Olpe

Quelle: DGB-Region Südwestfalen

Bericht : brilon-totallokal.de - Ihr Nachrichtenmagazin aus Brilon