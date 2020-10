POL-HSK: Einbrüche im HSK

Einbrüche in Brilon und Arnsberg

brilon-totallokal: Brilon: In eine Hütte eines Golfclubs an der Straße “Hölsterloh” brachen unbekannte Täter zwischen Dienstag und Donnerstag ein. Die Täter brachen ein Schloss auf und stahlen einen Laubsauger und einen Benzinkanister. Zudem entwendeten sie einen Westfalia-Autoanhänger mit dem Kennzeichen HSK-FA244. Zeugen setzen sich bitte mit der Polizei in Brilon unter 02961 – 90 200 in Verbindung.

Arnsberg: Unbekannte Täter versuchten am Donnerstag in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses an der Eschenstraße einzubrechen. Zwischen 09.45 Uhr und 14 Uhr scheiterten die Täter jedoch mit ihren Hebelversuchen an der Wohnungstür. Ohne in die Wohnung zu gelangen, flüchteten die Einbrecher unerkannt vom Tatort. Hinweise nimmt die Polizei in Arnsberg unter 02932 – 90 200 entgegen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell

Bericht : brilon-totallokal.de - Ihr Nachrichtenmagazin aus Brilon