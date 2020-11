Eigenstrom fürs Eigenheim – einfacher als gedacht!

Private Photovoltaik-Anlagen sind eine lukrative Investition und leisten einen Beitrag zum Klimaschutz

brilon-totallokal: Immer mehr Hausbesitzer und Gewerbetreibende setzen auf Photovoltaik, da einerseits die Kosten für die Anlagen sinken und sich andererseits durch neue Speichertechniken die Möglichkeiten der Eigennutzung verbessert haben.

Photovoltaik ermöglicht die Umwandlung von Sonnenenergie in elektrischen Strom.

Moderne PV-Anlagen haben eine lange Lebensdauer und sind einfach in der Bedienung. Solarstrom vom Dach ist zudem oft preiswerter als der Strom aus der Steckdose und die überschüssige Energie kann ganz einfach in das Netz eingespeist werden.

Auch die Stadtwerke Brilon bieten Ihren Kunden individuelle Photovoltaiklösungen für private Dächer an. Der regionale Energie- und Wasserversorger unterstützt und berät Kunden von der Planung über die Inbetriebnahme bis hin zur regelmäßigen Wartung einer maßgeschneiderten Photovoltaik-Anlage. „Mit unserem innovativen Photovoltaikangebot möchten wir unser Engagement erweitern und unsere Kunden dabei unterstützen, eigene und saubere Energie zu erzeugen“, so Stadtwerke Geschäftsführer Axel Reuber.

Die Kooperation mit regionalen Handwerkern ist Teil der Unternehmensphilosophie. Getreu dem Motto „Persönlich, Ehrlich, Regional“ arbeiten die Stadtwerke nicht nur für die Region, sondern mit der Region zusammen. So wird nicht nur die Energiewende angekurbelt, sondern auch die lokale Wirtschaft.

Möchten auch Sie einen Beitrag für eine nachhaltige Energieversorgung leisten und das Klima schützen?

So erreichen Sie uns:

mo. – do. von 7.45 Uhr bis 17.00 Uhr

fr. von 7.45 Uhr bis 13.00 Uhr

Kundencenter: 02961 / 9886 – 0

Störungen Wasser: 02961 / 9886 – 444

Störungen Gas: 0180 – 1794400

Gerne können individuelle Angebote bei den Stadtwerken Brilon angefragt werden.

Wenden Sie sich hierzu bitte an Herrn Thomas Wegener, telefonisch unter 02961 – 9886 157, oder per E-Mail an [email protected].

Quelle: Stadtwerke Brilon AöR / Energie GmbH

Bericht : brilon-totallokal.de - Ihr Nachrichtenmagazin aus Brilon