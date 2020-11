Weihnachten im Schuhkarton trotz Lockdown

Das gesellschaftliche Leben steht still. Doch Hilfsbedürftigkeit kennt keine Pause

winterberg-totallokal: Und deshalb auch nicht die Aktion „Weihnachten im Schuhkarton“. JetzterstRecht! heißt das Motto und selten waren die ärmeren Kinder dieser Welt mehr auf die Hilfe der westlichen Welt angewiesen. So werden auch in Deifeld weiterhin die gepackten Geschenkkartons angenommen und kontrolliert sowie neue gepackt. Und das Team benötigt Unterstützung jeglicher Art. „In diesem Jahr konnten wir unsere gewohnten Spendenaktionen nicht durchführen wie das Waffelbacken auf dem Weltspartag“, berichtet Heike Grebe, eine der Helferinnen „Selbst unseren Info-Nachmittag mussten wir absagen.

Das stattdessen geplante Kuchen-Taxi fiel nun kurzfristig dem Lockdown zum Opfer.“ Dabei sind die Helferinnen auf zusätzliche Geldeinnahmen angewiesen, denn sie kaufen zahlreiche Kuscheltiere, Hygieneartikel und Spielzeuge, um weitere Schuhkartons befüllen zu können. Die Frauen, die sonst vereint an nur wenigen Tagen im Akkord arbeiten, teilen sich nun auf, um alle notwendigen Hygiene- und Abstandsregeln einzuhalten. „Alles ist eben anders, und findet in einer abgespeckten Version statt. Dennoch sind wir hochmotiviert, möglichst viele Geschenke abliefern zu können.

Wann, wenn nicht in diesem Jahr, haben es Kinder überall auf der Welt verdient an Weihnachten zu spüren, dass sie nicht allein gelassen werden?“ – so die Einstellung der Deifelder Frauen. Sie rufen dazu auf, noch bis zum 17.11. Pakete zu packen und in die Abgabestellen zu bringen. „Gerne packen auch wir für euch die Kartons. Sprecht uns einfach an!“ appelliert die Projektleiterin Jessica Lefarth.

Kontakt über die Facebook-Seite der Sammelstelle Deifeld oder per Telefon 01608164686. Weitere Informationen und eine Packanleitung gibt es unter https://www.die-samariter.org/projekte/weihnachten-im-schuhkarton/.

Annahmestellen:

Adler-Apotheke, Hauptstr. 46, 59939 Olsberg

Frau Annegret Bangert, Albert-Leiß-Str. 41, 34497 Korbach

Co Libri GbR, Professor-Kümmell-Str. 8, 34497 Korbach

Blumen-Lindner GbR, Briloner Str. 29, 34508 Willingen

Apotheke Förster, Bahnhofstr. 3, 59939 Olsberg

Frau Dagmar Padberg, Auf dem Deich 16, 59955 Winterberg-Grönebach

Pauly Bücherwurm, Nuhnestr. 1, 59969 Hallenberg

Dieter und Marianne Pilger, Friedrichstr. 15, 35110 Frankenau

Ann-Kathrin Scheufgen, Bolzerbahn 2, 59964 Medebach-Deifeld

Ulla Schleimer, Josefsweg 5, 59955 Winterberg-Niedersfeld

Sarah Figgen, Lange Fohre 5, 59955 Winterberg-Niedersfeld

Schuhhaus Weddemann, Oberstr. 21, 59964 Medebach

Werkers Welt Mühlenhoff GmbH, Remmeswiese 23, 59955 Winterberg

Frau Dr. Padberg, Sachsenberger Str. 1, Goddelsheim

Karin Knierim, Ringstraße 43, 34497 Korbach-Eppe

Quelle: Heike Grebe

Bericht : brilon-totallokal.de - Ihr Nachrichtenmagazin aus Brilon