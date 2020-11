Mit Know-how sicher durchs Meeting

Meetings und Besprechungen effizient und sicher leiten

brilon-totallokal: Viel Arbeitszeit wird in Besprechungen oder vergleichbaren Veranstaltungen verbracht. Aus diesem Grund sollte die Zeit effizient genutzt und qualifizierte Ergebnisse erreicht werden. Die Motivation der Beteiligten ist für die Realisierung der Ergebnisse idealerweise nach der Besprechung höher als vorher.

Die Realität sieht häufig aber so aus: Oft sind Besprechungen unzureichend vorbereitet und zu wenig strukturiert. Vereinbarte Zeiten werden überschritten, Entscheidungen werden vertagt, Ergebnisse sind intransparent und die Teilnehmer sind frustriert.

Um das künftig zu verhindern, bietet das IHK-Bildungsinstitut am 10.11. 2020 in Arnsberg ein Kompakttraining an.

Die Seminarteilnehmer erfahren, wie Besprechungen effizienter vorbereitet und gestaltet werden, die Teilnehmenden motiviert mitwirken und Besprechungen souverän geleitet werden können. Dazu bekommen sie unter anderem „Werkzeuge“ der Gesprächsführung, die die Gestaltung des Meetings erleichtern.

Weitere Informationen und entsprechende Anmeldeunterlagen können beim IHK-Bildungsinstitut Hellweg-Sauerland GmbH, Carina Ostkamp, Tel. 02941 9747528 oder unter [email protected], erfragt werden.

Quelle: Elisabeth Susewind – Industrie- und Handelskammer Arnsberg Hellweg-Sauerland

Bericht : brilon-totallokal.de - Ihr Nachrichtenmagazin aus Brilon