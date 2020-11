Umwelt-Förderungen für soziale Dienste

Das Bundesumweltministerium unterstützt mit zwei neuen Förderprogrammen ökologische Modernisierungen in sozialen Diensten.

brilon-totallokal: Die Investitionen sind Teil des Konjunktur- und Zukunftspaketes der Bundesregierung und dienen der Bewältigung von Folgen der Corona-Krise.

Zum einen unterstützt das Flottenaustauschprogramm „Sozial & Mobil“ mit einem Volumen von 200 Millionen Euro die Umstellung der Flotten auf Elektrofahrzeuge. Seit dem 2. November 2020 können für die Jahre 2020 bis 2022 Organisationen und Unternehmen des Gesundheits- und Sozialwesens eine Förderung beantragen. Eine schnelle Beantragung wird empfohlen.

Mit dem Programm „Klimaanpassung in sozialen Einrichtungen“ werden Klimaanpassungsmaßnahmen zur Aufrüstung gegen Folgen des Klimawandels wie Hitze, Starkregen oder Hochwasser gefördert. Im Genauen richtet sich die Förderung an Kommunen, gemeinnützige Vereinigungen, Organisationen und Unternehmen, die im Gesundheits- und Sozialwesen tätig sind. Auch dieses Programm ist am 2. November 2020 angelaufen.

„Die Corona-Pandemie hat einmal mehr verdeutlich, wie wichtig soziale Einrichtungen für unsere Gesellschaft sind. Daher ist es eine sehr gute Sache, dass das Bundesumweltministerium sie mit diesen Programmen fördert“, sagt der heimische SPD-Bundestagsabgeordnete Dirk Wiese und sieht darin auch eine vielversprechende Möglichkeit für soziale Einrichtungen im Hochsauerland.

Weitere Informationen zum Antragsverfahren und den Förderprogrammen im Allgemeinen finden sich online auf https://www.erneuerbar-mobil.de/foerderprogramme/sozial%26mobil sowie https://www.z-u-g.org/aufgaben/klimaanpassung-in-sozialen-einrichtungen/

Quelle: Dirk Wiese, MdB

Bericht : brilon-totallokal.de - Ihr Nachrichtenmagazin aus Brilon