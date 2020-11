Online-Vortrag: „Meine Altersvorsorge“ aus der Deutschen Rentenversicherung

In Kooperation mit der Deutschen Rentenversicherung bietet die VHS Brilon-Marsberg-Olsberg nun schon zum zweiten Mal einen kostenlosen Online-Vortrag für Interessierte an.

brilon-totallokal: Am Donnerstag, den 12. November, in der Zeit von 18:30-20:45 Uhr klärt Dirk Brauns, Mitarbeiter der Deutschen Rentenversicherung, mit den Teilnehmenden die zentrale Frage: „Was muss ich heute tun, um auch später im Alter gut und auskömmlich leben zu können?”.

Als Teilnehmender benötigen Sie einen PC, einen Laptop, ein Tablet oder ein Smartphone, mit funktionstüchtigen Lautsprechern, (bei Wunsch auch Kamera) und eine stabile Internetverbindung. Nach der Anmeldung bei der VHS BMO erhalten Sie einen Zugangslink, den Sie dann am Vortragsabend nutzen.

Anmeldungen, mehr Informationen und technische Beratung gibt es in den drei Geschäftsstellen Brilon, Marsberg oder Olsberg per Telefon oder per E-Mail an: [email protected].

Fotocredits: Pixabay

Quelle: VHS Brilon-Marsberg-Olsberg

Bericht : brilon-totallokal.de - Ihr Nachrichtenmagazin aus Brilon