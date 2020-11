Sensburg weist auf Deutschen Studienpreis 2021 hin

In diesen Tagen beginnt die Ausschreibung für den Deutschen Studienpreises 2021 der Körber-Stiftung. Darauf weist der heimische CDU Bundestagsabgeordnete Patrick Sensburg hin.

brilon-totallokal: Der Wettbewerb richtet sich an Nachwuchswissenschaftlerinnen und -wissenschaftler aller Fachrichtungen, die im Jahr 2020 eine exzellente Dissertation von besonderer gesellschaftlicher Bedeutung vorgelegt haben. Er steht unter der Schirmherrschaft des Bundestagspräsidenten Dr. Wolfgang Schäuble und zählt mit drei Spitzenpreisen von je 25.000 Euro zu den höchstdotierten deutschen Nachwuchspreisen. Einsendeschluss für die aktuelle Ausschreibung ist der 1. März 2021.

„Die Körber Stiftung möchte junge Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler ermutigen, den gesellschaftlichen Wert ihrer Forschung selbstbewusst zu vertreten und in die öffentliche Debatte einzubringen. Mit dem Deutschen Studienpreis zeichnet sie deshalb Promovierte aus, die in ihrer Dissertation gesellschaftlich relevante Themen bearbeitet und handfeste Ergebnisse vorgelegt haben.“ so Patrick Sensburg.

Alle Informationen zur Teilnahme finden Sie hier: https://www.koerber-stiftung.de/deutscher-studienpreis/teilnehmen

Quelle: Prof. Dr. Patrick Sensburg, MdB

