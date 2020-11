Online zum Personalprofi

Weiterbildung zur „IHK-Fachkraft Personal IHK“

brilon-totallokal: Wer sich im Personalwesen qualifiziert weiterbilden möchte um sich beruflich zu verändern oder seine Position zu verbessern, dem empfiehlt das IHK-Bildungsinstitut die Online-Weiterbildung „IHK-Fachkraft Personal“ ab dem 16. November.

Die Teilnehmer des Lehrgangs erhalten einen an der betrieblichen Praxis orientierten Überblick über die Voraussetzungen, Bedingungen und Aufgaben für die Personalabteilung als Dienstleister. Betriebliche Situationsschilderungen, Fälle aus der Praxis, Analysen von betrieblichen Prozessen sowie praxisnahe Aufgabenstellungen sollen sie in die Lage versetzen, das erlernte Wissen in dem Aufgabenbereich eines Personalwesens umzusetzen.

Weitere Informationen und entsprechende Anmeldeunterlagen können erfragt werden beim IHK-Bildungsinstitut Hellweg-Sauerland GmbH, Janina Franke, Tel. 0 29 31 878 268 oder unter [email protected] oder im Internet unter www.ihk-bildungsinstitut.de.

