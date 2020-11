Legale Lohnkostenvermeidung – Legal – logisch – lukrativ

Deutschland zählt zu den Ländern mit den höchsten Lohnnebenkosten. Nur ein Bruchteil der zusätzlichen Personalkosten kommt tatsächlich beim Beschäftigten an.

brilon-totallokal: Nettolohnkonzepte sind Alternativen, die Schere zwischen Brutto und Netto deutlich zu schließen. Eine jährliche Einsparung von bis zu 1.000 € pro Beschäftigten ist möglich.

In einem Seminar des IHK-Bildungsinstitutes Arnsberg am 18. November, das sich an Firmeninhaber, Geschäftsführer, Finanzvorstände, Personalverantwortliche und andere Entscheidungsträger wendet, werden über 15 Lohnarten vorgestellt, die steuer- und abgabenfrei gewährt werden können. Wie das geht, wird praxisnah erklärt. Konkrete Lösungen werden erläutert und zur Diskussion gestellt.

Weitere Informationen können im Internet eingesehen – www.ihk-bildungsinstitut.de – oder telefonisch erfragt werden: Janina Franke, Telefonnummer: 02931 878268, Mail [email protected].

Quelle: Industrie- und Handelskammer Arnsberg Hellweg-Sauerland

Bericht : brilon-totallokal.de - Ihr Nachrichtenmagazin aus Brilon