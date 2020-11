SC Olsberg: Generalversammlung abgesagt

Skiclub Olsberg e.V. sagt Generalversammlung auf Grund von Sars-Covid 19 ab!!

brilon-totallokal: Der Skiclub Olsberg e.V. muss seine geplante Generalversammlung am 21.11.2020 in der Schützenhalle Bigge absagen. Dies geschieht auf Grund der Corona Regelungen in Deutschland und vor allem zum Schutz seiner Mitglieder.

Der Vorstand wird, sobald die Bedingungen es wieder sicher zulassen, einen neuen Termin bekannt geben.

Die zur Wahl stehenden Vorstandsmitglieder werden ihre Tätigkeit bis dahin weiterführen.

Bleibt alle gesund!!!

Der Vorstand

Quelle: Philipp Göddecke – Skiclub Olsberg e.V.

Bericht : brilon-totallokal.de - Ihr Nachrichtenmagazin aus Brilon